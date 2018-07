Após passagem apagada pelo Corinthians, Alan Mineiro volta à Ferroviária

Ligado ao Corinthians por contrato até o fim de 2018, o meia-atacante Alan Mineiro não fará parte do plantel profissional durante o Campeonato Paulista. O jogador, que jogou a Série B pelo Bragantino foi anunciado, nesta segunda-feira, como reforço da Ferroviária.

Alan Mineiro já havia atuado pela Ferroviária entre 2014 e 2015, destacando-se na campanha que levou o time de Araraquara à primeira divisão estadual - foi o craque da Série A-2 de 2015. Depois, passou bem pelo Bragantino, chamando a atenção do Corinthians. No time da capital paulista, porém, fez só 11 jogos, marcando dois gols. Sem espaço, foi emprestado ao América-MG e, depois, ao Bragantino.

Nesta segunda, ele já treinou com o elenco do time de Araraquara. "A Ferroviária é um lugar onde me sinto muito bem e onde as coisas aconteceram para mim. No ano passado não tive um bom segundo semestre, nada melhor do que voltar a um ambiente como esse, para poder me recuperar e voltar para o Corinthians depois", disse Alan Mineiro ao site do novo clube.