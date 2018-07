Após passagem discreta, Borges é liberado e deixa o América-MG

O América-MG segue promovendo mudanças para tentar escapar da situação desesperadora que vive no Campeonato Brasileiro. E nesta sexta-feira, sobrou até para um veterano artilheiro. O atacante Borges, de 35 anos, se reuniu com a diretoria do clube e acertou a rescisão de seu contrato, após uma passagem apagada por Belo Horizonte.

Contratado no início do ano como esperança de gols para o time recém-promovido à Série A do Brasileirão, Borges marcou apenas duas vezes nas 16 partidas que fez com a camisa americana. Seu principal lance nesta passagem, no entanto, foi uma assistência, para Danilo marcar o gol que selou o título mineiro diante do Atlético-MG.

"Foi uma passagem marcante no América-MG. O Borges marcou história aqui, como marcou em outros clubes do Brasil. Foi responsável direto pela conquista do título mineiro. E, em comum acordo, América-MG e Borges estão hoje encerrando uma relação. Temos muito que agradecer ao Borges, por tudo que ele fez pelo América-MG. Fica aqui o nosso muito obrigado e as portas do CT Lanna Drumond estarão sempre abertas para o Borges", disse o presidente do clube, Anderson Racilan.

Com passagens por clubes como São Paulo, Grêmio, Santos e Cruzeiro, Borges é um dos grandes artilheiros do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos e está a um gol de completar seu 100.º na competição. Após deixar o lanterna, no entanto, seu futuro no futebol ainda é incerto.

"Me sinto muito honrado por ter vestido a camisa do América. Por ter, junto com os meus companheiros, feito uma grande campanha no Campeonato Mineiro e conquistado um título que o América-MG não conquistava há 15 anos. Me sinto feliz e fiz questão de estar aqui hoje para agradecer a todos vocês, pois sempre fui muito bem tratado e muito bem recebido por todo povo mineiro. Agradeço ao torcedor, que sempre me apoiou, e desejo boa sorte ao clube. Torço para os meus companheiros saírem desta situação", declarou o atacante.