Após passagem pela Roma, lateral do PSG é anunciado pelo Barcelona

O Barcelona anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Lucas Digne, de 22 anos, do Paris Saint-Germain, que assinará contrato para defender o time pelas próximas cinco temporadas. Ao confirmar o reforço, o clube espanhol revelou ter desembolsado um total 16,5 milhões de euros fixos e mais 4 milhões variáveis, cujo pagamento dependerá do rendimento do atleta em campo.

O jovem atleta atuou pela Roma por empréstimo na temporada passada, depois de ter sido contratado pelo PSG junto ao Lille, clube francês no qual se profissionalizou após ser revelado nas categorias de base.

Após dois anos atuando pelo PSG, Lucas Digne disputou 43 jogos pela Roma na temporada passada, todos eles como titular da equipe. Duas destas partidas foram contra o próprio Barça, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em um deles, ajudou o time italiano a empatar por 1 a 1, em casa, mas depois foi goleado por 6 a 1 junto com a equipe na Espanha.

Digne se tornou o segundo reforço confirmado em dois dias pelo Barcelona, que na última terça-feira oficializou a contratação do zagueiro camaronês naturalizado francês Samuel Umtiti. Este último foi adquirido por 25 milhões de euros junto ao Lyon e defendeu a França na campanha do vice-campeonato da Eurocopa encerrada no último domingo em solo francês.

Assim como Umtiti, o jovem lateral anunciado nesta quarta pelo Barça também teve incluída em seu contrato uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Os dois jogadores, por sinal, atuaram junto nas seleções de base da França e conquistaram o Mundial Sub-20 em 2013, sendo que Digne estreou em uma partida oficial pela seleção do país na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e também fez parte do grupo francês que ficou com o vice-campeonato desta última Eurocopa.

Ao descrever o seu novo reforço, o Barça destacou, em seu site oficial, que o jogador disputou um total de 148 partidas oficiais na sua carreira, marcando seis gols e dando 13 assistências. "Possui 74kg e 1,78m de altura, uma estatura que lhe permite ser um jogador veloz e de grande potência nas tarefas ofensivas. Tudo isso somado a sua precisão com a bola faz que ele seja um jogador de muito talento", escreveu o clube espanhol.

O jogador irá assinar o seu compromisso com o clube espanhol nesta quinta-feira, quando será submetido a exames médicos e apresentado oficialmente como reforço no Camp Nou.