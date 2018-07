Após passar mal e desfalcar Barça, Messi tem liberação médica para pegar o Celtic

Depois de ter ficado fora da partida do último sábado contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, por ter passado mal e apresentado um quadro de indisposição, Lionel Messi ganhou alta médica e está liberado para enfrentar o Celtic nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), na Escócia, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

O clube espanhol confirmou nesta terça a liberação do astro argentino, que já havia treinado normalmente na última segunda, quando os jogadores viajaram rumo a Glasgow visando o confronto da competição continental. Antes disso, o atacante chegou a vomitar por causa dos problemas de saúde que teve horas antes da partida em que o Barça não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Málaga.

Além de confirmar a alta médica concedida a Messi, o Barcelona divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Celtic. Entre eles está o uruguaio Luis Suárez, que também não jogou no último final de semana por estar suspenso.

Os outros nomes convocados pelo técnico Luis Enrique para o confronto são os seguintes: Ter Stegen, Cillessen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis, Arda Turan, Neymar, Rafinha, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal e Marlon. Já Andrés Iniesta, Samuel Umtiti e Jeremy Mathieu seguem desfalcando o time catalão por motivo de lesão.

Líder isolado do Grupo C da Liga dos Campeões, o Barcelona terá a chance de garantir nesta quarta-feira a classificação às oitavas de final com uma rodada de antecipação. Com nove pontos, tem dois de vantagem sobre o Manchester City, vice-líder, que em outro duelo desta quarta enfrenta o Borussia Mönchengladbach, na Alemanha. A equipe alemã tem apenas quatro pontos na terceira posição, enquanto o Celtic é o lanterna da chave, com dois.