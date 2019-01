Após passar pelo Barcelona, Vitinho é emprestado pelo Palmeiras ao São Caetano

O São Caetano anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia Vitinho, do Palmeiras, por empréstimo. O jogador de 20 anos assinou contrato para a disputa do Campeonato Paulista pela equipe do ABC. Sem espaço no clube alviverde depois de retornar de passagem de uma temporada pelo Barcelona, o atleta havia despertado também o interesse do Guarani.

"Muito feliz com a oportunidade recebida pelo São Caetano. Quando soube do interesse do São Caetano foi uma alegria imensa para mim e toda minha família. Um sonho realizado, pois jogava na escolinha do clube quando era mais jovem. Hoje estou vestindo essas cores de novo, e isso é uma honra", afirmou o jogador ao ser anunciado pelo clube, nesta quinta.

Vitinho disputou somente nove jogos pelo Palmeiras. Entre o meio de 2017 e meados de 2018, ele esteve no Barcelona, onde integrou o elenco B do clube catalão. O jogador voltou ao Brasil no ano passado e só atuou uma vez, em um amistoso realizado durante a Copa do Mundo. No começo deste ano a diretoria alviverde anunciou que estava decidida a emprestá-lo a algum clube para lhe dar mais chances de atuar regularmente.

"Sou um jogador que gosta mais de jogar por dentro, que gosta de ter bastante contato com a bola. Assim posso ajudar fazendo os gols", disse o jogador, que já se juntou ao elenco do técnico Pintado. A equipe do ABC estreia no Estadual no próximo domingo, contra o Corinthians, na arena em Itaquera.