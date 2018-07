Após passar por cirurgia, Diaby desfalcará Arsenal O Arsenal não poderá contar com o meia Abou Diaby no início da próxima temporada do futebol europeu, quando a equipe estará disputando o Campeonato Inglês e os playoffs para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador foi submetido a uma cirurgia no tornozelo, que já vinha incomodando o francês anteriormente, durante o início das férias de verão na Europa.