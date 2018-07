Após passar por cirurgia, Emerson desfalca o Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Emerson foi submetido nesta quarta-feira a uma microcirurgia no Hospital São Luiz, em São Paulo, e acabou sendo confirmado como desfalque do Corinthians para o jogo que o time fará nesta noite contra o Oeste, a partir das 22 horas, em São José do Rio Preto, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O jogador foi operado para retirada de um abscesso, que é um acúmulo de pus na pele, debaixo de um dos seus braços, mas a previsão inicial é de que ele pudesse ficar ao menos como opção no banco de reservas do time comandado por Mano Menezes nesta quarta-feira. Entretanto, o jogador poderá receber alta apenas nesta quinta, segundo confirmou o clube, embora o procedimento cirúrgico tenha sido considerado um sucesso, após o atleta ter sido internado já na última terça.

Em má fase no Corinthians e desfalque também no clássico do último domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu, onde não pôde atuar ao cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Emerson usou a sua página no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos na internet, para lamentar sua ausência no jogo diante do Oeste.

"Gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar, à minha linda família, aos meus amigos (que são muitos e verdadeiros) e a todos os fãs que se mostraram preocupados com minha saúde e principalmente ao verdadeiro corintiano!!! Se eu pudesse estaria hoje em campo para contribuir com meus companheiros no crescimento da equipe no campeonato", escreveu o atacante.