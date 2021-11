Após passar por longa internação e retirada de tumor, Pelé diz estar a 'cada dia melhor'

Quase 50 dias depois de receber alta do hospital, Pelé diz estar "muito bem", agora em sua casa. Pelas redes sociais, o Rei do Futebol mandou mensagem aos fãs para mostrar que está se recuperando bem dos problemas de saúde que o levaram a ficar um mês internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Amigos, faz algum tempo que não falamos disso. Eu quero avisar que estou muito bem. Me sinto cada dia melhor. Acho que nem mesmo a máscara para minha proteção consegue esconder a minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, que me mandam boas energias diariamente", disse Pelé, em post acompanhado de uma foto usando máscara para se proteger contra a covid-19.

Pelé havia sido internado no dia 31 de agosto para realização de exames de rotina que deixara de realizar no ano passado por causa da pandemia. Na bateria de exames foi diagnosticado o tumor no cólon direito, com necessidade de processo cirúrgico.

A intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso no dia 4 de setembro e Pelé iniciou o trabalho de recuperação. Passou por um momento de instabilidade ao voltar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas logo se recuperou. Para tranquilizar os fãs, a filha Kely Nascimento começou a usar as redes sociais para mostrar a evolução do quadro clínico do pai.

Com a "batalha vencida", ela voltou aos Estados Unidos, onde mora, e Pelé seguiu sendo acompanhado de perto por outra filha, Flávia, que é fisioterapeuta e continua realizando os exercícios com o pai para a plena recuperação. Exibindo boa saúde, Pelé completou 81 anos no dia 23 de outubro.

Nas últimas semanas, o Rei do Futebol esteve mais ativo nas redes sociais. Ele lamentou a morte da cantora Marília Mendonça, demonstrou apoio ao pequeno Bruninho, torcedor do Santos, e exaltou o piloto Lewis Hamilton, ao exibir uma foto em que aparece segurando uma camisa da seleção brasileira com um autógrafo especial para o heptacampeão mundial de Fórmula 1.