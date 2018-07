Após passar por 'situação chata', Osvaldo quer brilhar no São Paulo

SÃO PAULO - Foi por muito pouco que o atacante Osvaldo não foi envolvido numa troca com o Fluminense para o São Paulo contratar o meia Wagner. Os clubes negociavam abertamente o acordo sem avisar os jogadores, que ficaram visivelmente incomodados com o fato de não terem sido comunicados.

Osvaldo manifestou sua contrariedade com a situação, mas agora quer esquecer o fato e pensar apenas no São Paulo. Motivação não falta, já que ele voltou à equipe titular contra o Santos e será mantido para a partida contra o XV de Piracicaba nesta quarta-feira, no Estádio Barão de Serra Negra.

"Foi uma situação chata para mim, todo mundo falava que eu ia para o Fluminense e eu não sabia de nada. O Gustavo (Vieira de Oliveira, gerente executivo do clube) me explicou a situação, disse que confiava em mim e que o Muricy também conta comigo. Tive algumas situações para ir embora, mas sempre deixei claro que queria ficar. Eles confiam muito no meu futebol", afirmou o atacante.

Osvaldo chegou ao São Paulo em 2012 e demorou para se acertar na equipe. Sem espaço com Emerson Leão, só passou a brilhar com a chegada de Ney Franco, em julho do mesmo ano, e foi um dos destaques da conquista da Copa Sul-Americana. Em 2013, ele foi até para a seleção brasileira, mas caiu bruscamente de rendimento e enfrentou um jejum de 11 meses sem fazer gols, quebrado apenas agora em janeiro contra o Mogi Mirim.

Agora, Osvaldo quer reencontrar seu melhor jogo e voltar a ser um dos destaques da equipe. "Nunca baixei a cabeça mesmo no bando. Deixei claro que ia brigar pelo meu espaço. A situação do Fluminense é passado, sempre deixei claro que queria continuar aqui e agora quero pensar apenas no São Paulo e fazer grandes jogos para encontrar meu espaço", avisou.