Após pausa da Copa do Mundo, Corinthians retorna à sua casa

Oito dias depois de ter recebido seu último jogo da Copa do Mundo (a semifinal entre Argentina e Holanda), a Arena Corinthians será palco nesta quinta-feira de uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Não estarão em campo estrelas como Messi, Higuaín, Robben e Van Persie, e sim destaques mais modestos, como Elias, Guerrero e D’Alessandro. O confronto que marcará o início da transição do estádio do "padrão Fifa" para o seu projeto original será entre Corinthians e Internacional, com início marcado para 19h30.

A expectativa é de um grande público. Até quarta, mais de 27 mil ingressos já haviam sido vendidos -e só sobraram bilhetes nos setores mais caros, no prédio Oeste (R$ 250 e R$ 400).

Há uma grande demanda por ingressos desde a abertura da Arena, por isso a diretoria acredita que os jogos no Brasileirão terão público médio de 40 mil pessoas. Como o ingresso é caro, as rendas vão girar em torno de R$ 3 milhões.

A partir de agora, o estádio tem capacidade para 48 mil pessoas, e não mais para 68 mil, como foi na Copa. As arquibancadas provisórias continuam lá, mas não serão mais utilizadas. Levará de três a quatro meses para que sejam desmontadas.

Não haverá nenhum trem direto, como o Expresso Copa, mas mesmo assim o transporte público é a melhor maneira de chegar ao estádio - ainda mais que o deslocamento para Itaquera ocorrerá no horário de pico. O Metrô e a CPTM afirmaram que, entre 16 horas e 20 horas, vão operar com frota máxima e menor intervalo entre os trens. Haverá esquema especial em relação ao trânsito - algumas ruas serão fechadas. O estacionamento do estádio não está liberado para o torcedor.

Foram retirados todos os banners e faixas em alusão à Copa, assim como as tendas nas áreas de hospitalidade usadas pela Fifa. É o início da adaptação do estádio ao "padrão Corinthians".

Ainda é necessário modificar camarotes, mexer no setor de imprensa e instalar toda a nova estrutura de bares e restaurantes. O contrato com a empresa que vai gerenciar esse serviço só foi assinado às vésperas da Copa do Mundo. É por isso que, para o clube, o estádio só vai ficar completamente pronto em janeiro, quando se inicia a disputa do Campeonato Paulista.

JEJUM

O Corinthians joga por sua primeira vitória na casa nova. O time de Mano Menezes perdeu na estreia para o Figueirense (1 a 0) e empatou com o Botafogo (1 a 1). Mano não vê isso como um problema e acredita que os jogadores vão saber lidar com pressão de vencer em casa. "Não vamos criar pressão num jogo que não tem. Temos de ter o mesmo comportamento, como um time, jogando dentro ou fora de casa", disse o treinador. "Se ainda não conseguimos a vitória é porque faltou algo, e amanhã temos condições de fazer melhor." A novidade da equipe será a estreia oficial de Elias.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Luciano e Guerrero.

Técnico: Mano Menezes

INTERNACIONAL - Dida; Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, João Afonso, Alan Patrick e D’Alessandro; Jorge Henrique e Rafael Moura.

Técnico: Abel Braga

ÁRBITRO - Wagner Reway ( MT)

LOCAL - Itaquerão

HORÁRIO - 19h30

TRANSMISSÃO - Pay-per-view