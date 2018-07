Após pedido da torcida, Felipe Melo recupera espaço no Palmeiras

O protesto da torcida e a mudança de ideia do técnico Alberto Valentim novamente mudaram o status de Felipe Melo no Palmeiras. O volante passou os últimos jogos no banco de reservas e pouco acionado para retornar na vitória sobre o Flamengo e ter uma atuação que possivelmente deve lhe garantir a permanência da equipe durante as rodadas finais do Campeonato Brasileiro.

O jogador que já foi vivenciou tantas situações diferentes, como ser afastado do elenco, ter de treinar separado e ficar na reserva, vislumbra agora outra etapa. A oportunidade de voltar ao time vem justamente na reta decisiva do Brasileiro. O Palmeiras pode, por exemplo, garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores já na próxima rodada, caso vença o Sport e os cariocas Flamengo, Sport e Botafogo tropecem.

"Todos que estão no elenco têm que estar prontos para jogar. Infelizmente não posso trazer todos. O Felipe vem trabalhando normalmente, igual a outros, assim como Luan e Michel Bastos. Esses três estão de parabéns", disse Valentim no domingo, depois da partida com o Flamengo, vencida por 2 a 0, no Allianz Parque.

Felipe Melo teve boa atuação e foi um dos mais festejados pela torcida. Dias antes, o volante teve a escalação pedida no time por meio de uma pichação no estádio do Palmeiras após a derrota para o Vitória, no Barradão. A continuação do volante na equipe, porém, depende do julgamento de quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo envolvimento na briga com Clayson após o clássico com o Corinthians.