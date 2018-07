Após pegar Chile, Brasil celebrará campanha nas Eliminatórias com jantar em hotel

Seja qual for o resultado da partida desta terça-feira entre Brasil e Chile, no Allianz Parque, em São Paulo, haverá festa na seleção brasileira. Ou melhor: uma confraternização. Por iniciativa da comissão técnica liderada por Tite, será realizado um jantar no hotel em que a delegação se hospedou em São Paulo, localizado próximo à região da Avenida Paulista depois do jogo. O objetivo é celebrar o encerramento vitorioso da participação nas Eliminatórias Sul-Americanas à Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

A seleção brasileira foi a primeira do continente a garantir classificação para o Mundial, com quatro de rodadas de antecedência para o fim do qualificatório, e vai terminar a disputa em primeiro lugar.

Essa tranquila classificação ao Mundial é consequência do crescimento da equipe nacional justamente a partir do momento em que Tite assumiu o comando. Ele pegou a seleção em sexto lugar - estreou com vitória por 3 a 0 sobre o Equador em Quito - e em pouco tempo a levou à liderança.

A confraternização também terá a presença de todos os funcionários de outros setores da seleção, como roupeiros e massagistas. É uma maneira de agradecer a todos que participaram da campanha e a celebração faz parte do modo como Tite trabalha para unir o grupo.