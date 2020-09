Após pena no Paraguai e volta ao Brasil, Ronaldinho Gaúcho lança linha de vinho

Ronaldinho Gaúcho lançou nesta sexta-feira um novo empreendimento. Pelas redes sociais, o ex-jogador divulgou o projeto "Vinho dos Campeões", uma linha de vinhos com a assinatura e a marca dele.

Como o Estadão mostrou no início deste mês, mesmo preso no Paraguai, Ronaldinho Gaúcho ganhou seguidores e manteve patrocínios ativos. Ele retornou ao Brasil no último dia 25, após fazer acordo na Justiça paraguaia.

Nesta sexta, Ronaldinho Gaúcho anunciou: "Galera, estou passando pra mostrar um projeto bacana demais: o Vinho dos Campeões, a linha de vinhos com a minha assinatura e marca."

O craque o irmão Assis ficaram presos por quase seis meses no Paraguai, acusados pela utilização de passaportes falsos para entrar no país em março. Condenados, eles tiveram de pagar multa de US$ 200 mil (R$ 1,12 milhão).

Nos últimos meses, Ronaldinho Gaúcho teve um aumento de 400 mil seguidores em suas redes sociais. Nas principais plataformas digitais, ele acumula mais de 100 milhões de seguidores. Somente no Instagram, são 51,7 milhões. Esses números fizeram, por exemplo, a Embratur manter o ex-jogador como Embaixador do Turismo do Brasil, independentemente do processo que corria contra ele na Justiça paraguaia.