Após pênalti bobo, Suíça arranca empate contra a Romênia

Em um dos jogos mais francos deste início de Eurocopa, a Suíça conseguiu se recuperar de um pênalti bobo cometido no primeiro e convertido pela Romênia para ao menos conseguir o empate por 1 a 1, nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo A.

Com o resultado, a Suíça chega aos quatro pontos, na liderança, ainda que provisória da sua chave, além de ficar com boas chances de avançar às oitavas de final da competição. Já a Romênia, ainda sem vencer, somou o seu primeiro ponto e está em situação difícil no grupo do país-sede da Eurocopa.

A segunda rodada do Grupo A da Eurocopa vai ser completada nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), com o duelo entre França e Albânia, em Marselha. Na rodada final da chave, a Suíça vai duelar com os anfitriões franceses no próximo domingo em Lille. No mesmo dia, a Romênia buscará a sua primeira vitória no torneio diante da Albânia em Lyon.

O JOGO

Diante da estreia vitoriosa na Eurocopa, o técnico Vladimir Petkovic optou por não fazer alterações na escalação da Suíça, mesmo com o apelo popular para que Embolo assumisse a vaga de Seferovic no ataque - essa troca, aliás, só foi realizada no segundo tempo, quando a partida já estava empatada em 1 as 1.

A postura foi bem diferente da adotada pelo técnico romeno Anghel Iordanescu. Provavelmente insatisfeito com o desempenho na derrota por 2 a 1 para a França na abertura da Eurocopa, o treinador fez quatro alterações na formação inicial. Assim, o atacante Keseru e os meio-campistas Chipciu, Prepelita e Torje ficaram com as vagas que foram de Andone, Popa, Stanciu e Hoban.

Coincidência ou não, o fato foi que a Romênia abriu o placar da partida, mesmo que a Suíça tenha dominado o início do confronto, disputado em ritmo franco. Antes, porém, Seferovic perdeu várias chances de colocar a Suíça em vantagem. Na primeira delas, aos seis minutos, ele recebeu passe na grande área, se livrou do seu marcador e bateu colocado, para a defesa de Tatarusanu.

Logo depois, aos 15, o atacante entrou livre na grande área, só que finalizou em cima do goleiro adversário. Assim, quem acabou marcando foi a Romênia, até então dominada pela Suíça. E o gol saiu com os romenos convertendo o seu segundo pênalti nesta Eurocopa. Dessa vez, Stancu marcou aos 18 minutos do primeiro tempo, após o capitão da Suíça, Lichtsteiner, puxar a camisa de Chipciu dentro da grande área, cometendo uma infração desnecessária.

A Romênia voltou a exigir uma boa defesa de Tatarusanu aos 20 minutos, com uma finalização de fora da área, com Schär. Mas o gol parece ter dado mais confiança para a Romênia, que passou a aproveitar melhor os contra-ataques e quase marcou o segundo aos 28 minutos, quando, após cobrança de falta para a área, a bola sobrou nos pés de Sapunaru, que acertou a trave. Além disso, a equipe conseguiu frear o ímpeto ofensivo dos adversários.

O jogo seguiu franco no segundo tempo, com a Suíça logo conseguindo empatar a partida. Aos 12 minutos, depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Mehmedi, que encheu o pé para marcar um belo gol, deixando tudo igual no duelo no Parque dos Príncipes.

A Suíça se manteve no ataque após o gol e Petkovic promoveu a entrada de Embolo, que por duas vezes esteve perto de marcar o gol da virada. Já Shaqiri, considerado o principal jogador da equipe, quase marcou aos 28, quando falhou em um voleio.

Essas chances confirmaram que a Suíça era mais efetiva no ataque e criava as principais oportunidades de gol do segundo tempo. Mas sem conseguir aproveitá-las, a equipe perdeu a chance de assegurar a segunda vitória nesta Eurocopa.

FICHA TÉCNICA

ROMÊNIA 1 x 1 SUÍÇA

ROMÊNIA - Tatarusanu; Sapunaru, Chiriches, Grigore e Rat (Filip); Prepelita, Pintilii (Hoban), Torje, Stancu (Andone) e Chipciu; Keseru. Técnico: Anghel Iordanescu

SUÍÇA - Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou e Ricardo Rodriguez; Behrami, Xhaka e Dzemaili (Lang); Shaqiri (Tarashaj), Mehmedi e Seferovic (Embolo). Técnico: Vladimir Petkovic

GOLS - Stancu, aos 18 minutos do primeiro tempo; Mehmedi, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sergei Karasev (Rússia).

CARTÕES AMARELOS - Chipciu, Keseru, Prepelita e Grigore(Romênia); Xhaka e Embolo (Suíça).

LOCAL - Estádio Parque dos Príncipes, em Paris (França).