Após pênaltis, Bayern vai à final da Copa da Alemanha

Com o triunfo, o Bayern fará um confronto entre o primeiro e segundo colocados do Campeonato Alemão, contra o Borussia Dortmund, na decisão marcada para o dia 12 de maio. O Borussia, líder da tabela no Alemão, eliminou na terça-feira o Greuther Fürth, da segunda divisão, na prorrogação, por 1 a 0.

A semifinal desta quarta foi decidida nos pênaltis depois de um jogo morno no tempo regulamentar e na prorrogação. O Bayern se sobressaiu somente nas penalidades, com as cobranças certeiras de David Alaba, Franck Ribery, Philipp Lahm e Toni Kroos.

O Monchengladbach, surpresa da temporada, converteu com Philipp Daems e Patrick Hermann. Mas foi eliminado no erro do brasileiro Dante, que mandou por cima do travessão, encerrando a disputa.