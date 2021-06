Após perder '5 quilos' em Maceió, Palmeiras se prepara para duelo com Chapecoense

Depois de vencer o CRB, quinta-feira à noite, em Maceió, por 1 a 0, em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o Palmeiras volta a campo, domingo, às 18h15, quando recebe a Chapecoense no Allianz Parque, pela segunda rodada do Brasileirão. E o técnico Abel Ferreira vai ter problemas para escalar o time, pois vários jogadores se desgastaram demais no duelo no Nordeste, com a perda de até cinco quilos no peso.

Depois do Abel explicou a queda de rendimento da equipe na etapa final. "Dois motivos (para a diminuição de intensidade). Primeiro porque quando tu entras e substitui o seu colega nessas condições de clima abafado e relva fofa, tem 5 minutos para se adaptar. Um desgaste que aconteceu da primeira parte e essas condições, foi isso que aconteceu", disse o treinador.

"Por incrível que pareça, muitos jogadores perderam mais de 5 quilos. Foi uma das primeiras coisas que nosso departamento avisou, para tratar muito bem da recuperação da equipe porque o desgaste foi muito grande com esse clima e esse campo. Era normal que na segunda parte quebrássemos a intensidade. Foi por isso que baixou um pouco", afirmou o treinador palmeirense.

Para Abel, os atletas também se desgastaram por causa dos excessivos erros cometidos. "Esse tipo de jogo é sempre uma oportunidade para a vida de um clube como CRB, a empolgação de derrotar um grande. Sabíamos que seria difícil, eles não têm nada a perder. Não entramos muito bem no jogo, falhamos passes fáceis nos primeiros 20 minutos, o que nos obrigou a correr para trás e nos ocasionou cansaço no segundo tempo. Quando perdemos a bola temos que correr muitos metros para trás. Mesmo assim, conseguimos um gol, tive mais chances de poderíamos ter terminado o primeiro tempo com mais."

Abel vai ter dois dias para recuperar o elenco fisicamente para o duelo com a Chapecoense. O Palmeiras precisa de um bom resultado, pois perdeu na estreia para o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã.