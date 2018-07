Após perder Astori, Lazio acerta com holandês De Vrij

De acordo com a imprensa italiana, a Lazio teria pago 7,5 milhões de dólares para contar com De Vrij, que estava no Feyenoord. O defensor, de 22 anos, chegou quarta-feira a Roma, mas ainda não havia sido anunciado porque precisava passar pelos exames médicos.

Precisando de mais um zagueiro de nível, a Lazio ainda quer, de acordo com a imprensa italiana, acertar com mais um jogador para o setor. Os favoritos são o argentino naturalizado italiano Gabriel Paletta, atualmente no Parma, e Rafa Marquez, veterano que está no futebol mexicano. Os dois disputaram a Copa.

Para a próxima temporada, a Lazio já havia contratado o meia Parolo, que jogou a Copa pela Itália e estava no Parma. Do outro lado, o Feyenoord perde mais um de seus destaques. O time de Roterdã já havia vendido o lateral Janmaat, para o Newcastle, e o também zagueiro Bruno Martins Indi, para o Porto.