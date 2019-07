Após perder Benítez, Newcastle traz técnico que venceu só 28% dos jogos na elite

O Newcastle anunciou nesta quarta-feira a contratação de Steve Bruce para substituir Rafael Benítez como seu técnico, em meio a reclamações dos seus torcedores sobre a falta de investimentos e ambições no clube por parte de Mike Ashley, o seu proprietário.

Bruce, um ex-zagueiro do Manchester United, assume o comando do seu clube de infância depois de deixar o comando do Sheffield Wednesday, da segunda divisão. Ele é o décimo técnico do Newcastle desde que Ashley assumiu a gestão do clube em 2007.

A chegada do treinador, de 58 anos, é alvo de críticas da torcida, pois Bruce foi rebaixado duas vezes no Campeonato Inglês, com Birmingham em 2006 e Hull em 2015. Ele tem uma porcentagem de vitórias na primeira divisão de apenas 28%, mas é experiente, tendo dirigido clubes em mais de 900 partidas oficiais em sua carreira de 21 anos.

Há um enorme desafio pela frente", disse Bruce, que assinou um acordo de três anos. "Mas é um para o qual minha comissão e eu estamos prontos. Nós vamos arregaçar nossas mangas e vamos dar tudo desde o início para garantir aos torcedores uma equipe de sucesso e da qual que eles possam se orgulhar".

Ainda assim, os torcedores do Newcastle ainda estão revoltados pela falta de acordo para renovar o contrato de Benítez, que havia ficado por mais de três anos à frente do time e saiu declarando que o comando do clube "não compartilhava sua visão", indo para o chinês Dalian Yifang.

Benítez não conseguiu impedir que o Newcastle fosse rebaixado após a sua chegada em março de 2016, mas ajudou a equipe a conseguir o acesso na temporada seguinte. Depois, terminou o Campeonato Inglês na décima e na 13ª posição.

Bruce pode ter dificuldades no começo do seu trabalho porque o Newcastle não terá os seus dois principais atacantes da temporada passada, Salomon Rondon e Ayoze Perez. Rondon estava emprestado pelo West Bromwich Albion e não foi comprado, enquanto Perez se transferiu para o Leicester.

O técnico e sua comissão devem se encontrar com os jogadores de Newcastle na China, onde a equipe disputa um torneio de pré-temporada, tendo sido goleado por 4 a 0 pelo Wolverhampton nesta quarta-feira.