Após perder Cech, Chelsea contrata Begovic para a reserva de Courtois

Begovic tem 28, assinou contrato por quatro temporadas e chega para ser uma opção para as partidas em que o titular Courtois não puder atuar. Mesmo deixando a titularidade do Stoke e chegando ao Chelsea com o claro papel de ser apenas o reserva, o bósnio celebrou a transação.

"Estou muito feliz por chegar ao Chelsea. Depois de uma longa conversa com o técnico (José Mourinho), eu sinto que posso me desenvolver aqui e ser parte importante do time. Estou ansioso para me juntar ao time na quarta-feira para a pré-temporada", declarou.

O goleiro é apenas a segunda contratação do Chelsea para a temporada 2015/2016. Antes, o clube londrino já havia anunciado o acerto com o atacante colombiano Falcao García por empréstimo.