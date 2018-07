Após perder dois atletas, Santos joga fichas em Paulinho

O atacante Paulinho será a aposta do técnico Dorival Junior para suprir as ausências do titular Marquinhos Gabriel e do reserva imediato Geuvânio ­- ambos deixaram o Santos no início de 2016. O treinador também destaca a importância de Joel, que estava no Cruzeiro, como opção para ser um atacante e também para preencher os espaços no meio. "Trouxemos o Paulinho para isso (fazer a função do Geuvânio e do Marquinhos Gabriel). A equipe alteraria pouco o desenho que utilizamos", disse o treinador em entrevista à ESPN.

Dorival não abre mão do esquema ofensivo com três jogadores de frente com obrigações defensivas, bloqueando, por exemplo, os avanços dos laterais adversários. Embora tenha recebido apenas dois reforços, o treinador está satisfeito com as opções de que dispõe. "A função do treinador é preparar o time da melhor maneira".

Aos 27 anos, Paulinho pertence ao Flamengo, que aceitou liberá-lo por R$ 300 mil. O Santos pagará também os salários do atacante e terá a prioridade se quiser comprar os direitos econômicos ao fim do contrato – o valor já foi fixado, mas é mantido em sigilo.

Paulinho foi indicado pelo técnico Dorival Júnior, que pediu à diretoria a contratação de um atacante rápido, que atue pelos lados do campo, após o retorno de Leandro ao Palmeiras.

O atacante ainda convive com certa desconfiança da torcida depois da publicação de uma foto sua com a camisa do Corinthians nas redes sociais. A imagem seria apenas o pagamento de uma aposta, de acordo com o próprio jogador.

Paulinho fez 32 partidas pelo Flamengo em 2015, com cinco gols marcados. O jogador foi opção no banco de reservas durante a maior parte do ano e não estava nos planos do técnico Muricy Ramalho para a próxima temporada.