Após perder Doriva, Botafogo-SP anuncia novo técnico

O Botafogo-SP não demorou sequer 24 horas para anunciar o seu novo treinador para a disputa do Campeonato Paulista. Depois de perder Doriva para o Vasco, no domingo, o clube resolveu fazer uma aposta caseira e confirmou que Alexandre Ferreira, comandante do time durante a Copa Paulista, será o técnico para o Estadual.

Alexandre Ferreira já estava confirmado como auxiliar-técnico de Doriva durante o Paulistão. Ele inclusive tinha sido muito elogiado pelo agora técnico do Vasco, no dia em que o campeão paulista pelo Ituano foi anunciado.

O novo técnico do Botafogo ganhou moral com a diretoria após fazer uma grande campanha na Copa Paulista. O time de Ribeirão Preto chegou até a final da competição invicto, mas terminou com o vice-campeonato, perdendo para o Santo André. O nome dele já era cogitado antes do anúncio de Doriva, há duas semanas.

Agora que tem o treinador definido, o Botafogo deve começar a anunciar novos reforços. Até agora o clube anunciou apenas o retorno do zagueiro César Gaúcho, que disputou a Série B pelo Oeste, mas tinha contrato com o time de Ribeirão Preto. A estreia do Botafogo será no dia 1.º de fevereiro, contra o Rio Claro, no Estádio Augusto Schimidt, casa do adversário.