Após perder espaço, Lovren é vendido pelo Liverpool ao Zenit

Após perder espaço no Liverpool na temporada 2019/2020, o zagueiro Dejan Lovren vai deixar o clube. Nesta segunda-feira, o jogador croata foi anunciado como reforço pelo Zenit St. Petersburg. Ele assinou um contrato válido por três anos com o atual campeão russo.

Lovren estava no Liverpool desde 2014, quando chegou ao clube após passagem pelo Southampton. O zagueiro deixa Anfield com 185 jogos disputados e oito gols marcados. Foram, porém, apenas 15 partidas nesta temporada, com o técnico Jürgen Klopp optando por escalar a zaga titular com Joe Gomez e Virgil van Dijk.

"Na primeira parte da temporada até ele se machucar, ele estava no time e fez grandes jogos", afirmou Klopp. "Muito bom, uma máquina no jogo aéreo, e realmente gostei de trabalhar com ele. Será interessante acompanhar o Zenit agora", acrescentou o treinador do Liverpool.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as informações da imprensa britânica são de que o Zenit vai desembolsar 11 milhões de libras (aproximadamente R$ 73,4 milhões) pela contratação.

Lovren fez parte do grupo que faturou a Liga dos Campeões na temporada passada, do Mundial de Clubes no fim de 2019 e do Campeonato Inglês recentemente, encerrando um jejum de 30 anos sem vencer a competição. Também já atuou 57 vezes pela seleção da Croácia, sendo parte da equipe finalista da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, tendo perdido a final para a França. Em 2014, disputou o Mundial no Brasil. Na sua carreira, também passou pelo croatas Dínamo Zagreb e Inter Zapresic, além do Lyon.