Após perder espaço por lesões, Subotic é emprestado pelo Dortmund ao Colônia

O Borussia Dortmund acertou nesta quinta-feira a ida do zagueiro Neven Subotic para o Colônia. Depois de perder espaço por conta de uma série de problemas físicos, o jogador sérvio de 28 anos foi liberado e assinou contrato com o rival do Campeonato Alemão até o fim desta temporada.

Subotic ainda não disputou nenhuma partida do Campeonato Alemão desta temporada, justamente por conta de uma série de lesões. A mais recente, no quadril, que o obrigou a passar por cirurgia e o tirou dos gramados pelos últimos meses. Apesar do empréstimo, o jogador conta com a confiança do Dortmund e tem contrato até 2018.

"Eu tenho um sorriso em meio rosto hoje e estou realmente ansioso por este novo desafio no meu novo clube. Sou grato pelos anos fantásticos no Dortmund. Mas eu quero jogar futebol no Campeonato Alemão novamente. É isto que me guia", declarou o zagueiro em sua chegada ao Colônia.

Revelado pelo Mainz, Subotic chegou ao Dortmund ainda em 2008. Rapidamente, conquistou seu espaço e virou titular, formando uma forte dupla de zaga com Mats Hummels nas campanhas dos títulos alemães de 2010/2011 e 2011/2012 e no vice da Liga dos Campeões em 2012/2013. A partir da temporada seguinte, no entanto, passou a sofrer com as lesões.