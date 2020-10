Após perder final do Estadual, Ceará volta as atenções para o Brasileirão

O Ceará não conseguiu conquistar o título estadual na última quarta-feira diante do rival Fortaleza, mas isso já faz parte do passado. Agora, as atenções estão voltadas para o Brasileirão, pelo qual o time entra em campo neste sábado, contra o Coritiba, no Castelão.

Invicto há três jogos no campeonato nacional, o Ceará tem 19 pontos em 16 jogos e está na 14.ª colocação. Este confronto é muito importante, porque o adversário tem apenas três pontos a menos e está na zona de rebaixamento.

O técnico Guto Ferreira, que retorna após cumprir suspensão automática, tem as voltas do lateral-direito Eduardo e do zagueiro Luiz Otávio pelo mesmo motivo. Por outro lado, o zagueiro Tiago Pagnussat está suspenso. Lesionados, o lateral-direito Samuel Xavier e William Oliveira são desfalques.

A principal dúvida do treinador está no ataque. Desfalque na final do Cearense por já ter defendido o Barbalha no campeonato, Cléber volta a ficar a disposição e pode aparecer no lugar do experiente Rafael Sóbis, que vem de uma maratona de jogos.

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, o atacante Felipe Vizeu ainda não teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas ele mesmo disse que estaria apto para jogar em "no máximo uma semana".

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ - Fernando Prass; Eduardo, Luiz Otávio, Eduardo Brock e Bruno Pacheco; Charles, Fabinho e Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Cléber (Rafael Sóbis). Técnico: Guto Ferreira.