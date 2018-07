Após perder final, Vasco joga em busca de recuperação

O técnico Gaúcho, mas uma vez, não irá contar com os atacantes Carlos Tenorio e Leonardo, ambos lesionados. Com isso, pode ganhar uma chance o jovem Romário. Na semifinal da Taça Guanabara, ele entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória sobre o Fluminense por 3 a 2. Ao comentar a dificuldade do clube em contratar um jogador para a posição, o treinador deu a dica: "O que temos agora é um garoto, que vai ter sua oportunidade".

Se Romário for titular, quem deve perder a vaga é o meia Bernardo, que vinha atuando no ataque ao lado de Eder Luis. Pelo menos foi assim no treino coletivo de sexta-feira. Com somente dois gols neste ano, Eder Luís se justificou. "O que importa é que estou produzindo para a equipe", disse ele, lembrando das assistências para quatro gols que deu na temporada. "Esse negócio de fazer gol é muito chato. Penso que é preciso um olhar sobre todo o jogo. Nem sempre estarei fazendo gol."

Quem deve mesmo jogar é o volante Sandro Silva, contratado no começo da temporada, que, depois de finalmente regularizado, vai poder fazer sua estreia pelo Vasco.

No que depender do presidente do clube, Roberto Dinamite, o Vasco será mais agressivo a partir deste domingo. Segundo ele, isso que faltou na decisão do primeiro turno contra o Botafogo. "Vamos tentar ajustar em cima do que aconteceu. Posso dizer que sinto muito isso, porque já joguei muitas decisões e sei o que representa um detalhe, por menor que seja", avaliou o ex-jogador.