Após perder Gabriel Xavier para o futebol japonês, Vitória contrata Danilinho

O Vitória anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do meia-atacante Danilinho. Ex-jogador do Fluminense, o atleta de 30 anos até treinou na última segunda e assinou um vínculo válido até o final do ano.

MAIS UM REFORÇO - Danilinho assina contrato com o Vitória e agora aguarda seu nome no BID para estrear. https://t.co/H8CZNvEGHL. pic.twitter.com/EFEubtDYfc — E.C. Vitória (@ECVitoria) 18 de julho de 2017

Para que fique à disposição do técnico Alexandre Gallo para o duelo contra o Grêmio, quarta, no Barradão, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro, Danilinho precisa ter seu nome publicado ainda nesta terça-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Com passagens pelo Atlético Mineiro e diversos clubes do futebol mexicano, como o Querétaro, Danilinho estava no Fluminense até ter seu contrato rescindido. Antes de chegar ao Vitória, ele permaneceu alguns meses sem clube.

Outro jogador recentemente anunciado pelo Vitória foi o colombiano Santiago Tréllez, de 27 anos, que estava no Deportivo Pasto. Ele atua como centroavante e assinou contrato válido por 18 meses.

Se contratou Danilinho e Tréllez, o Vitória perdeu Gabriel Xavier. O meia estava emprestado e foi negociado pelo Cruzeiro ao Nagoya Grampus, do Japão. "Gostaria de agradecer ao Vitória por todo o carinho que me receberam e de como me trataram sempre", publicou o jogador em seu Twitter, se despedindo do clube baiano.