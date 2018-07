Após perder gol feito, Elias vê fase ruim do Flamengo no Brasileirão

RECIFE - Grande nome do atual Flamengo, Elias desperdiçou uma chance incrível de gol aos 48 minutos do segundo tempo do jogo contra o lanterna Náutico, no último domingo, na Arena Pernambuco, onde os dois times acabaram empatando por 0 a 0 em resultado que deixou a equipe carioca com 27 pontos, na 16.ª posição do Campeonato Brasileiro. O volante, na cara do goleiro Gideão, chutou por cima da meta após receber a bola dentro da pequena área.

Após o confronto, Elias disse que o seu gol perdido é reflexo da má fase vivida pelos flamenguistas. "Acontece, né?, A fase está ruim, três jogos atrás ela (a bola) batia e entrava", afirmou o jogador, para depois lembrar que ao menos o seu time não saiu derrotado de campo desta vez.

"Somamos um ponto num campeonato difícil, mas a gente sabe que era para ter vencido, pelas oportunidades. Não tem muito o que falar, é trabalhar, falar menos e procurar descansar para o próximo jogo", completou Elias, que na última quinta-feira amargou junto com o time uma derrota por 4 a 2 para o Atlético-PR, no Maracanã, onde o técnico Mano Menezes acabou pedindo demissão.

"A gente batalhou, correu, criou oportunidades, como a do Elias, e infelizmente não fez. Agora é trabalhar para ter mais concentração na hora de fazer o gol", comentou o volante Luiz Antônio, ao analisar a atuação do Flamengo diante do Náutico.