Após perder Guto Ferreira, Chapecoense acerta com Caio Júnior

Há mais de dois anos sem trabalhar no Brasil, Caio Júnior está de volta ao País. Neste sábado, o treinador, que tem passagens por Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Grêmio, entre outros clubes, foi anunciado como novo técnico da Chapecoense. Ele assinou contrato até o fim do ano.

Júnior chega à Chapecoense para o lugar de Guto Ferreira, que vinha fazendo bom trabalho, recebeu uma proposta vantajosa financeiramente e acertou com o Bahia. Com o treinador, o time de Chapecó teve este ano 18 vitórias, 11 empates e apenas cinco derrotas.

Aos 51 anos, Caio Júnior trabalhou nas últimas duas temporadas no Al Shabab, dos Emirados Árabes Unidos. Desde maio, estava desempregado. O treinador, que começou a carreira no Paraná, já se aproxima do seu 20.º trabalho. Passou por Palmeiras (2007), Flamengo (2008), Botafogo (2011), Grêmio (2012), Bahia (2012) e Vitória (2013).

Apesar da longa carreira, só tem um título no futebol brasileiro: o Campeonato Baiano de 2013, pelo Vitória. No Al Shabab, ganhou a Copa do Golfo na temporada passada. Ele assume a Chapecoense no oitavo lugar, com 15 pontos, a dois do G4.