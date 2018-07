Após 1ª derrota, Chapecoense tenta recuperação contra o Grêmio

O time catarinense foi o último invicto a cair na atual edição do torneio nacional. A derrota veio no fim. Com um gol de William Pottker aos 44 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta venceu por 2 a 1 e interrompeu a série de sete jogos sem derrota do adversário no Brasileirão.

Apesar do revés, o técnico Guto Ferreira fará apenas uma alteração no time titular e por motivos clínicos. O lateral-esquerdo Dener sentiu a coxa e foi vetado. Em seu lugar deve entrar Lucas Mineiro.

As principais novidades na equipe podem ficar no banco de reservas. O atacante Ananias e o lateral-direito Claudio Winck estão recuperados de lesão e podem ser opções para o decorrer da partida. Seguem em recuperação Neto, Gil, Alan Ruschel e Martinuccio.