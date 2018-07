Após perder Joelinton, Sport contrata Marlone e atacante André

Contratação mais cara da história do Atlético-MG - custou R$ 20 milhões em 2012 -, André estava sendo pouco aproveitado pelo técnico Levir Culpi e, por isso, foi oferecido a diversos clubes. Acabou acertando com Sport, em empréstimo que vai até o fim da temporada.

André chega para suprir a saída do garoto Joelinton, formado nas categorias de base do Sport, que nesta quarta-feira assinou contrato com o Hoffenheim, da Alemanha, para jogar lá até 2020.

Já Marlone se destacou pelo Vasco em 2013. Depois que o clube carioca foi rebaixado no Brasileirão, fechou com o Cruzeiro. Reserva em Belo Horizonte, foi para o Fluminense no início da atual temporada, mas quase não jogou nas Laranjeiras. O meia também fica na Ilha do Retiro até o fim do ano.