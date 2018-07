Após perder liderança no clássico, Botafogo busca reabilitação

Em busca da reabilitação no Campeonato Carioca, o Botafogo recebe nesta quarta-feira, no Engenhão, o Tigres do Brasil, às 19h30, num jogo que pode representar um passo importante à sua classificação para a fase semifinal. O time sofreu no fim de semana a primeira derrota no ano - para o Fluminense - e deixou a liderança da competição.

O técnico René Simões vai fazer pelo menos duas mudanças na equipe. O volante Marcelo Mattos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, dá a vez para o jovem Fernandes, de 20 anos, um atleta que é visto no clube com um futuro promissor. No ataque, Bill, que vai cumprir pena semelhante à de Mattos, será substituído por Sassá.

O atacante Jobson, o melhor do time nos últimos jogos, não treinou nesta terça-feira por causa de dores musculares. Seu nome, no entanto, foi relacionado para o confronto. Se ele não melhorar, a opção do treinador aponta para Gegê - que entrou no lugar de Jobson na atividade.

René conversou com o grupo e disse que a derrota para o Fluminense (3 a 1) ficou para trás. Ressaltou que um revés não vai ter influência na campanha e que basta o time manter atenção na sequência do campeonato para voltar a vencer. Ele também reservou um tempo para dar instruções a Sassá, que vai ter a primeira oportunidade como titular na temporada.