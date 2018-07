Após perder mais um jogador, Loss fala em reinventar o time do Corinthians

Enquanto ainda tenta digerir a derrota para o São Paulo, o técnico Osmar Loss quebra a cabeça para saber quem escalar com a saída de Rodriguinho e admite que precisará reinventar a equipe para conseguir se adaptar o mais rápido possível com a perda de jogadores importantes e não deixar com que os resultados façam aumentar a pressão sobre seu trabalho.

"Realmente um trabalho tem sua continuidade facilitada com bons resultados. Tem que se adaptar e reinventar. Reinventar a equipe e as nossas ideias, sem ferir muito aquilo que colocamos como padrão. Quem era reserva treinou o mesmo que o titular", disse o comandante corintiano, dando um voto de confiança para os atletas que devem entrar na equipe.

Desde a paralisação do Brasileiro para a Copa do Mundo, o Corinthians já perdeu oito jogadores: Balbuena, Sidcley, Maycon, Rodriguinho, Léo Príncipe, Kazim, Júnior Dutra e Juninho Capixaba. Loss lamenta, mas entende as dificuldades financeiras do Corinthians.

"Nosso fator econômico é aberto. É difícil de controlar quando chegam valores elevados pelos jogadores. Temos que nos adaptar, não tem jeito. É difícil, mas precisamos nos adaptar", afirmou.

Já sem Rodriguinho, o elenco do Corinthians se reapresenta aos treinamentos na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava. O time volta a campo na quarta-feira para encarar o Cruzeiro, às 21h45, na Arena Corinthians.

Próximos jogos do Corinthians:

25/07, às 21h45: Cruzeiro - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/07, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Copa do Brasil)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)