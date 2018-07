Após perder mais uma, Cuca resume situação: 'Precisa mudar tudo'

O início de trabalho do técnico Cuca no Palmeiras não está sendo como ele esperava. Após dois jogos e duas derrotas, o treinador admite que terá muito mais trabalho do que imaginava pela frente para colocar a equipe nos trilhos novamente. Ao mesmo tempo em que pede tempo para arrumar as coisas, o comandante palmeirense sabe que no futebol brasileiro essa espera nem sempre é respeitada pela diretoria dos clubes.

"Nossa atitude foi diferente do primeiro para o segundo tempo, mas ainda não foi o que a gente quer. A bola tem que ter mais rápida do meio para frente e não ter tanta ligação direta. Precisamos melhorar a pegada e a diminuição do espaço, mas preciso de tempo. Se estivesse tudo organizado, eu não teria vindo. Temos que mudar a atitude também", disse o treinador após a derrota por 2 a 1 para o Audax, em Osasco, pelo Paulistão, para em seguida resumir o que precisa ser feito: "Temos que mudar tudo".

Cuca ainda fez questão de assumir a responsabilidade pela derrota. "Tenho seis dias de trabalho que estou aqui e sei que tenho muito trabalho, até mais do que eu pensava ter. No futebol, tem que ter cuidado e preservar as coisas boas porque senão você também as perde. Tem que ter equilíbrio neste momento. Assumo a responsabilidade pela derrota e o Audax mereceu ganhar o jogo", analisou.

O comandante palmeirense contou que, embora peça tempo, sabe que o torcedor não tem essa calma e, por isso, terá de correr contra o relógio para não aumentar a pressão. "No futebol não existe isso (tempo), mas, sim, conquista de resultado. Hoje já tinha nego querendo me mandar para a China e eles tinham razão. Se eu vejo meu time perdendo duas seguidas em uma semana, eu também quero que o treinador vá embora. Espero que a atitude mude porque tivemos uma atitude diferente no segundo tempo contra o Nacional do Uruguai e diante do Audax, e espero ver essa postura em todo o jogo", analisou.

O elenco do Palmeiras volta aos treinos na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. O time volta a campo na quinta-feira, contra o Red Bull Brasil, às 20h30, no estádio do Pacaembu, pela 11ª rodada do Paulistão.