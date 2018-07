Após perder medalha em assalto, jogadora vai ganhar réplica da CBF

A CBF prometeu nesta sexta-feira produzir uma réplica da medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos e entregar para Tamires, lateral-esquerda da seleção brasileira. A jogadora foi assaltada na manhã desta sexta em Santo André, quando dois bandidos a assaltaram e levaram a bolsa onde estava guardada a medalha.

"Estamos bem, graças a Deus. Infelizmente levaram a minha bolsa e a minha medalha estava dentro, pois ia fazer umas fotos com ela. Mas o importante é que ninguém se feriu", disse a jogador ao site da CBF. Tamires integrou o grupo que no dia 25 derrotou a Colômbia, em Toronto, para ganhar o título do Pan-Americano.

O assalto foi às 11h30 da manhã, quando Tamires saía da casa da sogra no Parque Jaçatuba. Tamires conversava com uma vizinha e se preparava para entrar em seu carro quando os bandidos se aproximaram e pediram os pertences dela. A dupla levou o veículo da vizinha da jogadora, além do celular e da bolsa.

Tamires carregava a medalha de ouro para exibir em sessão de fotos e levar em entrevistas. Na última quinta a lateral esteve no Rio, onde visitou a sede da CBF em cerimônia comemorativa pelo título no Pan. Nas próximas semanas a jogadora deve acertar a transferência para o futebol da Dinamarca.