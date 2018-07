Após perder para o lanterna da Série B, Paysandu demite técnico

Givanildo de Oliveira é ídolo da torcida do clube, pois esteve à frente do time mais de cinco vezes. Recentemente, ele completou a marca de 200 jogos como treinador do Paysandu, mas não agradou durante esta última passagem.

Ele assumiu o clube em junho, no lugar de Lecheva, para a disputa da Série B. Em oito jogos, o técnico conseguiu uma vitória, dois empates e cinco derrotas. Com isso, o time caiu para a zona de rebaixamento, em 17.º lugar, com nove pontos.

O Paysandu desembarca em Belém na noite deste domingo e segue direto para concentração, visando o duelo contra o Figueirense, na próxima terça-feira, na capital paraense. Na partida, Rogerinho Gameleira, auxiliar técnico, ficará no banco de reservas.