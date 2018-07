Após perder para o líder, técnico do ABC é demitido Depois de três derrotas seguidas e de se aproximar consideravelmente da zona de rebaixamento, a diretoria do ABC de Natal decidiu pela demissão do técnico Ademir Fonseca. Em breve nota divulgada no site oficial do clube potiguar, os dirigentes afirmam que o desligamento do treinador foi "dentro de uma compreensão mútua"