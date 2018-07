Após perder Renato Cajá, Ponte Preta negocia meia Roni com o Chiapas, do México

"Está próximo de chegar o último reforço do Brasil. Tive problemas (com Luis Fariña) por causa do clube ao qual ele pertence. Ele busca a nacionalidade europeia, então nós optamos por Roni Gleison, um meia ofensivo", destacou Palma, em entrevista ao site da ESPN mexicana.

Roni é o terceiro sul-americano anunciado pelo Chiapas para a temporada 2015/2016. Antes, já anunciara as chegadas do zagueiro argentino Insaurralde, que estava no Spartak Moscou (Rússia), e do volante chileno Francisco Silva, que estava no Brugge (Bélgica) e foi campeão da Copa América com o Chile.

Enquanto Roni deixa o time, a diretoria trabalha para a chegada de mais um atacante para a sequência do Campeonato Brasileiro. Edgard Junio, do Atlético Paranaense, deve ser envolvido em uma transferência por empréstimo até o final do ano.