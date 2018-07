Após perder Vadão, Ponte Preta apresenta técnico Dado Cavalcanti

CAMPINAS - Contratado para o lugar de Oswaldo Alvarez, do Vadão, que assumiu o comando da seleção brasileira feminina de futebol, Dado Cavalcanti foi oficialmente apresentado, nesta segunda-feira, como novo técnico da Ponte Preta. Ele ainda comandou o primeiro treinamento visando a estreia do time campineiro na Série B do Brasileiro contra o Icasa, na próxima sexta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

O novo comandante, que estava no Coritiba no primeiro semestre, chegou animado e promete dar continuidade no trabalho feito durante o Campeonato Paulista, mesmo que a Ponte tenha sido eliminada ainda nas quartas de final, após derrota para o Santos, por 4 a 0.

"Seria presunçoso da minha parte chegar e mudar tudo. Já tem um trabalho em desenvolvimento, que teve uma continuidade depois do Paulistão. Vou seguir a linha de raciocínio, dar sequência ao que está acontecendo nos treinamentos para, aos poucos, colocando o dedo. Chego com alguma coisa pronta", afirmou.

Contratado para o lugar de Sidney Moraes em fevereiro, Vadão afastou o risco de rebaixamento para a Série A2 do Paulista e ainda conseguiu a classificação às quartas de final do Paulistão. Além disso, a Ponte avançou à segunda fase da Copa do Brasil ao golear o Náutico-RR por 4 a 1. Em sua quarta passagem pelo Moisés Lucarelli, Vadão comandou a Ponte Preta em 14 jogos, nos quais acumulou oito vitórias e seis derrotas.