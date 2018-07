Após perder Valencia, Santos quer contratar volante experiente

A diretoria do Santos admite estar atenta ao mercado para buscar um novo volante para o elenco. A lesão do colombiano Valencia durante a Copa América força o clube a procurar reforço para a posição para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Durante evento de lançamento de livro na noite de terça-feira, o presidente Modesto Roma Junior confirmou que monitora possíveis contratações para o setor. Valencia rompeu os ligamentos do joelho direito e só volta a jogar pelo clube caso renove contrato. O vínculo do colombiano termina em dezembro, e ele só estará recuperado no ano que vem.

A lesão de Alison e a idade avançada de Renato (36 anos) também contribuem para a busca da diretoria. O elenco tem como outras opções para o setor três jovens atletas (Lucas Otávio, Leandrinho e Thiago Maia), e a diretoria entende que é necessário ter um jogador mais experiente.

No mês passado o clube chegou a sondar o argentino Ariel Rosas, que foi oferecido por um grupo de empresários. O Santos considerou muito cara a contratação, desistiu do negócio e o jogador, que estava no River Plate, acabou se transferindo para o Cruz Azul, do México.