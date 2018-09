Luan volta de período com a seleção sub-20 focado no San-São

Promovido há menos de dois meses ao time profissional do São Paulo, o volante Luan acaba de retornar da Cidade do México, onde esteve reunido com a seleção brasileira sub-20 para um período de treinos e amistosos. Na última quarta, ele já treinou com o elenco e se colocou à disposição do técnico Diego Aguirre para o clássico contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Já voltei focado", garantiu o meio-campista, que disse ter acompanhado de longe o desempenho da equipe tricolor – na sua ausência, o time enfrentou Atlético-MG e Bahia. "Falava com o Liziero todos os dias e queria saber como o time estava”, afirmou, ao site oficial do clube.

No México, ele participou de três amistosos: duas vitórias sobre os mexicanos (1 a 0 e 2 a 0) e um empate com o Japão (1 a 1). A expectativa, agora, é para seguir no radar do técnico Carlos Amadeu para a disputa do Sul-Americano da categoria, ano que vem, no Chile. O torneio é classificatório para o Mundial da Polônia, também em 2019.

"Foi uma experiencia incrível, porque a cada convocação eu aprendo um pouco mais. Esta foi a quarta para a sub-20, mas cada chamado encaro como o primeiro. Tento observar tudo e evoluir", disse o jovem de 19 anos. Pelo profissional do São Paulo, ele já acumula quatro jogos na temporada. A estreia foi diante do Corinthians, em 21 de julho.