Após permanência na Série A, Argel deixa comando do Criciúma

CRICIÚMA - Mesmo depois de garantir a permanência do Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro, Argel Fucks deixou o comando da equipe. O anúncio foi feito pelo clube catarinense através de seu site oficial nesta terça-feira. O comunicado, no entanto, não deixava claro de quem partiu a decisão pela saída do treinador.

Argel assumiu o Criciúma a 15 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, quando o time estava na 17.ª colocação. Com uma boa arrancada, os catarinenses terminaram a competição na 16.ª posição, fora da zona de rebaixamento. No total, foram seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas com o treinador no comando.

Esta foi a segunda passagem de Argel pelo Criciúma, sendo que na primeira, em 2010, ele ajudou a equipe na ascensão para a Série B do Campeonato Brasileiro. "O departamento de futebol do Criciúma agradece empenho, dedicação e profissionalismo durante todo o período em que defendeu o clube", resumia a nota.