Após 'perna pesada', Wesley retorna ao Palmeiras contra o São Bernardo

SÃO PAULO - O volante Wesley será uma das novidades da equipe do Palmeiras para enfrentar o São Bernardo, quinta-feira, no Pacaembu. O jogador, que desfalcou a equipe nos últimos dois jogos, promete estar recuperado e pronto para ajudar a equipe.

"Não gosto de ficar fora, mas faz parte. Entramos num consenso com a comissão técnica e os médicos para evitar lesão. A perna estava pesada. Foi bom o descanso, porque a gente volta mais tranquilo para ajudar", disse o volante.

Além de Wesley, quem também deve ficar à disposição do técnico Gilson Kleina é o atacante Alan Kardec, que estava suspenso. Wellington, Juninho e Josimar também estão recuperados de dores musculares e devem jogar. Leandro, com um corte na perna, e Diogo, com uma lesão no adutor da coxa direita, permanecem fora.

"Todo jogador é importante e tem uma característica diferente, mas quem não pode jogar faz falta", disse Wesley.