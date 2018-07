Após pior público, Palmeiras deve ter recorde positivo

O Allianz Parque pode ter uma semana de extremos em relação a público no estádio. A casa palmeirense recebeu no domingo seu pior público da história e deve ter o maior na quarta-feira, na decisão entre Palmeiras e Santos pela Copa do Brasil.

No jogo contra o Coritiba, apenas 15.037 pagantes assistiram a derrota por 2 a 0. Anteriormente, a pior marca tinha sido 17.212 pagantes no jogo contra o ASA, pela Copa do Brasileiro. No Brasileirão, o recorde negativo era de 22.794 pagantes, diante do Figueirense.

Para o jogo de quarta, a tendência é que a marca de maior público da arena seja batida. O feito atual é justamente diante do Santos, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, quando 39.479 torcedores pagaram para ver a decisão do estadual.

Na quarta-feira, a expectativa é que o público seja superior aos 40 mil. Todos os ingressos foram vendidos e o número exato de torcedores só poderá ser conhecido no momento do jogo, já que existem lugares nos camarotes que os proprietários podem comprar na hora da partida.

No primeiro jogo da decisão, o Santos venceu por 1 a 0, gol de Gabriel, e joga pelo empate na arena do Palmeiras. Como os dois times estão fora da briga pelo G-4, o vencedor, além do título, se garante na Copa Libertadores da próxima temporada.