Após Platini, Blatter apela à CAS contra suspensão da Fifa

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira que o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter fez uma apelação ao órgão contra a pena de seis anos de afastamento do futebol. O ex-dirigente máximo da modalidade foi suspenso por causa de um caso de conflito de interesses que envolveu ainda o ex-presidente da Uefa, Michel Platini, que também já ingressou na CAS.

Blatter renunciou à presidência da Fifa no ano passado e não pôde sequer estar presente na eleição que aponto ou seu substituto, em fevereiro, vencida pelo ex-secretário-geral da Uefa Gianni Infantino.

Blatter e Platini haviam sido punidos inicialmente com oito anos de suspensão, mas a pena foi diminuída após julgamento realizado no fim do mês passado. Há ainda a possibilidade de que o Comitê de Apelação da Fifa proteste contra essa redução e tente ampliar novamente a pena de ambos junto à CAS.

O suíço é suspeito de ter pago US$ 2 milhões a Platini de forma indevida em 2011. Eles argumentam que era um salário atrasado por um serviço prestado nove anos antes. Mas os juízes e o Ministério Público da Suíça suspeitam que o dinheiro seja um pagamento para que o francês não se apresentasse como candidato nas eleições da Fifa daquele ano.