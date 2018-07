Após polêmica, Lucas Silva participa de vitória do Olympique na França

Dois dias depois de aparecer no centro de uma polêmica, por supostamente ter sido expulso do ônibus do Olympique de Marselha pelo presidente do clube, Lucas Silva voltou a entrar em campo pela equipe marselhesa nesta quinta-feira. O volante brasileiro entrou aos 34 do segundo tempo na vitória do Olympique por 2 a 0 sobre o Trélissac, da quarta divisão francesa, em jogo válido pela Copa da França.

Na terça, o jornal esportivo francês L'Equipe publicou que, na semana passada, o presidente Vincent Labrune teria expulsado Lucas Silva do ônibus que levaria a delegação do Olympique para a cidade de Montpellier, onde o time enfrentaria a equipe da casa. Na versão do periódico, o dirigente estava irritado com a decisão do brasileiro de não aceitar o contrato de empréstimo para defender o Anderlecht, da Bélgica.

Depois, na quarta, meia negou qualquer atrito com o dirigente e negou que tenha sido expulso do ônibus. "No último dia da janela de transferências eu estava no ônibus para viajar com a equipe e, em função de negociações em andamento com clubes europeus, fui orientado pelo Olympique de Marselha a ficar em Marselha, pois eu poderia ter que viajar a qualquer momento. Nunca fui expulso do ônibus como noticiaram alguns meios de comunicação", declarou o jogador, em comunicado oficial.

Considerado uma grande promessa do futebol brasileiro quando surgiu no Cruzeiro, Lucas Silva teve uma queda tão rápida quanto sua ascensão. Negociado por cerca de 14 milhões de euros com o Real Madrid no início de 2015, sofreu com a falta de espaço e foi emprestado no meio do ano passado para o Olympique de Marselha.

Na tradicional equipe francesa, é reserva, tendo sido titular apenas uma vez nos últimos três meses. Nesta quinta, ficou no banco num jogo que o Olympique começou com um time misto. Classificado às quartas da Copa da França, o time de Marselha vai pegar o Granville, da quinta divisão.