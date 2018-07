Após polêmica com Jô, Brasileirão pode ter árbitro de vídeo na próxima rodada

O Campeonato Brasileiro deve ter árbitro de vídeo já na rodada do próximo final de semana. Nesta segunda-feira, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, solicitou à Comissão de Arbitragem o uso “o quanto antes” do recurso de vídeo. A medida é uma tentativa de resposta aos “graves erros” de arbitragem nas últimas rodadas, sobretudo o gol de mão do atacante Jô, que garantiu a vitória do Corinthians sobre o Vasco, no domingo.

Segundo o Estado apurou, o recurso de vídeo só não será implantando na próxima rodada se houver algum empecilho de ordem técnica. Por determinação da Fifa, as imagens que serão utilizadas pelos árbitros serão as mesmas geradas pelos detentores dos direitos de transmissão. Assim, o replay mostrado pela TV será o mesmo usado pelo juiz da cabine. Todas as partidas da rodada terão uso do recurso.

A intenção da CBF era implantar o sistema para testes nas últimas rodadas do Brasileirão, para que fosse incluído no regulamento do campeonato do próximo ano. Mas a péssima repercussão do gol de Jô sobre o Vasco, além de outros lances que foram motivo de discórdia nas últimas rodadas, está fazendo a CBF antecipar o uso do equipamento.

Em junho, a entidade havia sugerido que o Árbitro de Vídeo ficaria apenas para 2018 pelo temor de ações nos tribunais, justamente pelo fato de o recurso não estar previsto no regulamento do Brasileirão deste ano e, mais do que isso, não ter sido usado para rever erros desde o início do campeonato.