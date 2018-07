Após polêmica com São Paulo, Jorge Henrique diz mirar título da Recopa

RECIFE - De férias com a sua família em Recife, Jorge Henrique já começou a projetar os seus próximos objetivos para 2013, depois de ter festejado um ano no qual se sagrou campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa pelo Corinthians. O atacante ressaltou que agora lhe falta no seu currículo o título da Recopa Sul-Americana, que o time disputará diante do São Paulo na próxima temporada.

Ao colocar este objetivo como uma prioridade, embora o Corinthians dispute no mesmo ano mais uma vez a Libertadores, Jorge Henrique esfriou a polêmica na qual se envolveu nos últimos dias, em Campina Grande (PB), onde vestiu a camisa são-paulina em uma partida festiva organizada pelo volante Denílson.

Ele chegou a cobrir o símbolo da camisa com fitas adesivas, mas acabou sendo vítima de críticas de torcedores corintianos, que não perdoaram o "deslize" do atleta, assim como virou alvo de são-paulinos nas redes sociais por ter escondido o escudo da equipe de Denílson.

Em entrevista ao SporTV, Jorge Henrique festejou o fato de ter conseguido conquistar diversos títulos importantes, mas lembrou que a Recopa seria inédita para ele. "Pelo Corinthians, eu tenho um Paulista invicto, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, uma Libertadores e um negócio aí que se chama Mundial", afirmou, sorrindo, antes de completar: "Tenho mais dois anos de contrato e espero cumprir. No ano que vem vou estar atrás da Recopa, que é um título que ainda não tenho".

Como atual campeão da Libertadores, o Corinthians buscará o título da Recopa diante do São Paulo após a equipe do Morumbi ter conquistado a última Copa Sul-Americana. E, no confronto, Jorge Henrique espera repetir o bom desempenho exibido na final do Mundial, assim como usar de forma inteligente a sua personalidade, que muitas vezes ele admite que irrita os seus adversários.

"Eu provoco um pouquinho. Brinco, falo que na próxima vou jogar por baixo da perna, que tem que correr para me pegar. Então, tem uns zagueiros que ficam com raiva. Mas eu não ligo", enfatizou o jogador, que foi escalado no lugar de Douglas na decisão do Mundial, na qual teve importante papel na marcação diante do Chelsea e ainda tabelou com Paulinho na jogada que originou o gol corintiano, marcado por Guerrero.