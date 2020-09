Após polêmica com VAR, São Paulo enfrenta o Fluminense de olho no líder

O São Paulo tenta esquecer a polêmica com o VAR para vencer hoje o Fluminense, no Morumbi. Na rodada passada, a equipe paulista teve gol polêmico anulado, perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e teve interrompida a sequência de três vitórias no Campeonato Brasileiro.

O São Paulo está a três pontos do líder Internacional, mas é improvável que assuma a liderança nesta rodada. Para isso, precisaria bater o Fluminense em casa, ver o Inter perder para o Bahia e tirar oito gols de saldo.

Para a partida contra o Flu, de Nenê, Fred e Ganso, o técnico Fernando Diniz deve contar com a volta de Reinaldo, que estava gripado. O lateral realizou dois testes de coronavírus, ambos com resultados negativos.

Apesar de estar de olho no líder, o São Paulo também se preocupa com a boa fase do rival na competição. Nos últimos jogos, a equipe carioca venceu dois e empatou um. Apenas dois pontos separam os times. Para o jogo de hoje, Fred, Luiz Henrique e Wellington Silva brigam por uma vaga no ataque titular da equipe do Rio.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Liziero); Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes; Vitor Bueno, Pablo e Luciano. Técnico: Fernando Diniz.

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Yuri, Dodi e Michel Araújo; Nenê (Ganso), Fred e Marcos Paulo Técnico:Odair Hellmann.

JUIZ: Paulo Roberto Alves Junior (PR).

LOCAL: Morumbi.

HORÁRIO: 16h.