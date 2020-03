Após polêmica e críticas, Napoli recua e adia retorno aos treinos

Após polêmica e críticas, a diretoria do Napoli decidiu nesta segunda-feira adiar o retorno dos jogadores aos treinos, em meio à pandemia do novo coronavírus . O clube havia anunciado na semana passada que retornaria aos trabalhos na quarta-feira desta semana, apesar dos recordes sucessivos do país em número de mortes por covid-19.

"O Napoli anuncia que todas as atividades esportivas estão suspensa até nova data. O retorno aos treinos será decidido a partir da evolução do combate ao covid-19", anunciou, oficialmente, o clube de Nápoles.

Na sexta passada, o time surpreendeu ao anunciar a retomada dos trabalhos justamente no dia em que a Itália confirmara a morte de 627 pessoas, então a maior alta diária desde o início da pandemia. No total, o país já soma 5.476 óbitos. O número de infectados atingiu 59.138. A Itália só perde para a China neste quesito. No total de mortes, já superou o país asiático.

A decisão de voltar a treinar nesta semana gerou muitas críticas ao clube nas redes sociais, principalmente porque o número de mortes não para de aumentar diariamente na Itália, epicentro da contaminação na Europa.

Todo o esporte no país está suspenso no país desde 9 de março na tentativa do governo conter a disseminação do vírus. O Campeonato Italiano foi paralisado no início de março, logo após a disputa da 26ª rodada. Em seu último jogo, o Napoli venceu o Torino por 2 a 1, dia 29 de fevereiro.