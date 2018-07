Após polêmica, Felipão se recusa a dar entrevista

A confusão envolvendo Felipão aconteceu na quarta-feira, depois do jogo contra o Atlético-MG, em Sete Lagoas (MG), pela Copa Sul-Americana. Irritado com as perguntas sobre as condições do meia Valdivia, o treinador chamou os jornalistas que participavam da entrevista coletiva de "palhaços".

Neste sábado, os jornalistas que cobrem diariamente o Palmeiras fizeram um protesto bem-humorado, todos usando o tradicional nariz de palhaço vermelho na chegada da delegação palmeirense ao estádio. Tanto Felipão quanto os jogadores do time riram da situação inusitada.

Depois do jogo, porém, Felipão não quis dar a entrevista que é praxe nessas situações. Na sexta-feira, ele também já tinha cancelado a coletiva que sempre acontece antes das partidas do time. Mesmo assim, os palmeirenses saíram da Arena Barueri felizes com a vitória no Brasileirão.